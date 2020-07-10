РФПИ попросил Минздрав разрешить амбулаторное применение препарата от коронавируса «Авифавир»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил Минздрав позволить применять препарат «Авифавир» у больных с новой коронавирусной инфекцией, которые не были госпитализированы и получают лечение дома. Предварительные результаты клинических исследований показали, что данное лекарство дает наилучшие результаты при применении в самом начале болезни.

Анализ данных второй и третьей фаз клинических исследований, а также данные первого месяца госпитального применения препарата дают основания полагать, что «Авифавир» дает наилучшие результаты при применении в самом начале болезни и на средней стадии заболевания. Эффективность превысила 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба фонда.

«Регистрация третьего препарата на базе фавипиравира в России, подтвержденная клиническими испытаниями, подтверждает эффективность препаратов на базе фавипиравира и лидерство России по созданию и регуляторному одобрению действенных противовирусных препаратов, — заявил Дмитриев. — В связи с этим мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить применение «Авифавира» амбулаторно теми больными, которые переносят коронавирусное заболевание дома».

«Авифавир» проходил первый этап клинических испытаний в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и др. По итогам первых четырех дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших лекарство, имели отрицательный тест на коронавирус, это в два раза выше, чем в группе стандартной терапии. К десятому дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%. По итогам 10 дней не было выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов.

Екатерина Погонцева

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