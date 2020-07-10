Правительство внесло изменения в законы о контроле за оборотом медизделий

В рамках «регуляторной гильотины» Правительство России отменило ряд нормативно-правовых актов, регулирующих оборот медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения коснутся лицензирования производства и техобслуживания медтехники, противодействия обороту фальсифицированных медизделий, а также перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации. Они вступят в силу с 1 января 2021 года.

В перечне аннулированных документов – Постановление Правительства РФ № 1360 от 12.12.2015 «Об отдельных вопросах противодействия обороту фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий», приказы Минздрава РФ № 12н от 20.06.2012 «Об утверждении Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий» и № 175н от 14.09.2012 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий».

Положения этих нормативно-правовых актов утратили свою силу после изменения правил проверок участников рынка. За последние годы Росздравнадзор получил право проведения контрольных закупок, а также расширил основания для проведения внеплановых проверок производителей медизделий. Согласно проекту Положения о лицензировании производства и сервиса медтехники, Росздравнадзор будет выдавать соответствующие документы участникам рынка. Ведомство также сможет принимать решение об уничтожении изъятых фальсифицированных и недоброкачественных медизделий.

Кроме того, отменяются 11 приказов Минздрава, в том числе регулирующие комплектацию автомобильной аптечки и наборов для оказания медицинской помощи.

Эти акты содержат устаревшие требования или их положения дублируются в действующем законодательстве, сообщили в пресс-службе Правительства России. Их отмена призвана снизить регуляторную нагрузку на отрасль.

Ольга Коберник

pharmvestnik