Фармпроизводители пожаловались на падение производительности из-за запуска маркировки

Производители пожаловались на падение производительности в связи со стартом маркировки лекарственных средств. По их словам, из-за сбоев в работе системы даже перемещение препаратов внутри компании занимает значительно больше времени. В результате это приводит к повышению себестоимости продукции.

Многие фармпроизводители столкнулись со снижением производительности в первую же неделю запуска маркировки. Это связано как с техническими сбоями, которые возникают на разных этапах перемещения препаратов, так и с невозможностью приобрести единовременно большое количество кодов. Все это в конечном счете приведет к росту стоимости лекарств и их дефектуре, предостерегает Ассоциация российских фармацевтических производителей.

Коды без лимита

«Многие из наших предприятий столкнулись со снижением производительности в первую неделю старта маркировки, — рассказал «ФВ» директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. — Это ведет к росту себестоимости, что в конечном счете повлечет увеличение стоимости лекарств и к дефектуре некоторых препаратов. Благодаря запасам, которые сделали производители, в ближайшие два месяца дефицита медикаментов не будет, а начиная с сентября мы станем все чаще наблюдать исчезновение из продажи отдельных наименований препаратов».

В ЦРПТ отрицают наличие подобных проблем. Оператор системы маркировки объясняет сложности, о которых говорят производители, недостаточной подготовленностью специалистов, занимающихся интеграцией, и плохим знанием инструкций по работе с МДЛП. В частности, получить новые коды не получится в том случае, если участник не закрыл свой текущий заказ и не оформил механизм гарантированной доставки.

«Участник оборота волен реализовать наиболее оптимальный для его целей и задач алгоритм работы со станцией управления заказами, — говорит директор департамента разработки компонентов эмиссии и учета кодов маркировки ЦРПТ Дмитрий Данков. — Со стороны оператора нет ограничений. Система дает возможность заказать коды одновременно на 100 номенклатур заказов по 150 тысяч кодов, хотя производственных линий с единомоментным производством такого числа номенклатур нет».

Коды маркировки заказываются на этапе планирования производства для накопления определенного количества на производственный цикл. Соответствующие рекомендации давно имеют все производители, резюмирует Данков.

Куда уехал препарат

Виктор Дмитриев напомнил, что еще на стадии обсуждения запуска маркировки лекарств производителям предлагали инвестировать средства в подключение к системе МДЛП в обмен на информацию о пути товара по всей цепочке — до конечного потребителя. Предприятия были заинтересованы в подобных данных и рассматривали проект как возможность сэкономить на маркетинговых исследованиях. Однако в процессе внедрения об этом пункте благополучно забыли. Сейчас производители лишены возможности видеть путь своей продукции, владельцем информации в МДЛП является государство.

«Мы не видим обратной связи, — подытожил Дмитриев. — Что куда пошло, где образовались запасы, где «переливы». Все это еще больше подрывает степень доверия к этому проекту».

Впустите таблетки

Иностранные производители тоже испытывают трудности. Они не могут ввезти в страну тысячи серий немаркированных лекарственных препаратов, произведенных для России до или после 1 июля, и не видят скорых перспектив решения проблемы.

«С принятием Постановления № 955 правительство, по сути, оказалось заложником недостаточно объективных оценок и докладов прежде всего основных бенефициаров маркировки, которые не несут ответственности за обеспечение доступности лекарственных препаратов для населения России», — рассказал «ФВ» исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

По его мнению, позиция профессионального сообщества фактически была проигнорирована. Шипков считает, что нужно было установить уведомительный, а не разрешительный порядок введения немаркированных лекарств в оборот.

AIPM предупреждает, что по многим позициям препаратов у иностранных производителей не было возможности сформировать буферные запасы, а значит риск возникновения дефектуры крайне высок.

Екатерина Погонцева

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