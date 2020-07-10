Транспортные компании выступили против лицензирования перевозчиков лекарств

Транспортные компании выступили против процедуры лицензирования перевозчиков медицинских препаратов. Они уверены, что введение такого лицензирования снимет с фармкомпаний ответственность за качество продукции.

По мнению логистов, лицензирование транспортных компаний не должно быть необходимой процедурой. Эксперты уверены, что государству не стоит вмешиваться в саморегулируемый рынок. Об этом они рассказали на онлайн-мероприятии «SCM Pharm — Логистика лекарственных средств».

Об отсутствии необходимости лицензирования перевозчиков рассказал генеральный директор ГК «Виалек» Александр Александров. По его словам, сейчас подобных требований к логистам нет, а их появление может негативно сказаться на работе компаний.

«Я считаю, что лицензировать транспортные компании не нужно. Более того, это выгодно только перевозчикам, которые хотят зачистить рынок», — заявил эксперт.

По мнению Александрова, поголовное лицензирование может привести к ложной уверенности в качестве выполняемых работ. «Это переоценка ценностей, в результате которой мы будем только обманывать друг друга, ставя знак равенства между наличием лицензии и качеством», — отметил он.

«Я не ставлю под сомнение саму систему лицензирования субъектов обращения лекарств — это важная превентивная мера, которая защищает потребителя. Но надо ли лицензировать все субъекты?» — задается вопросом Александров. Он подчеркнул, что процедуру лицензирования уже проходят производители, дистрибьюторы и аптечные организации.

Александров полагает, что государству не стоит вмешиваться в саморегулируемый рынок — компании и сами справляются с контролем выполняемых транспортными компаниями работ. «Компании, которая заботится о качестве своего продукта, неинтересно, есть у тебя лицензия или нет. Такая организация сама установит правила, установит требования к деятельности перевозчика и проведет оценку соответствия им. Помощник в лице государства здесь не нужен», — заявил он.

Как считает эксперт, лицензирование снимет ответственность с грузоотправителя. «Возникает множество вопросов: переходит ли к перевозчику ответственность за обеспечение качества продукта? Должен ли он осуществлять процедуру приемки товара? Кто вообще должен подтверждать пригодность транспортных средств? По сути, мы снимаем ответственность с грузоотправителя», — заявил он.

С Александровым согласилась GMP-эксперт IBA в России Елена Зелинская. На вопрос о том, нужна ли логисту лицензия, она ответила отрицательно, хотя раньше придерживалась другой позиции. «Мое мнение поменялось. Я этим вопросом озадачилась несколько месяцев назад — тогда я была уверена, что лицензия необходима. Но сейчас, разобравшись, я соглашусь с Александром», — заявила она.

По словам Зелинской, при консультации с несколькими ведомствами, отсутствие необходимости в отдельной лицензии на транспортировку лекарств подтвердилось. «Транспортная компания находится под зонтиком у того, кто получил лицензию. Если вы просто перевозчик, то лицензию можно не получать», — отметила она.

В рамках мероприятия также проводилось голосование о необходимости лицензирования логистов. В конференции участвовало 538 представителей рынка из разных регионов и стран. По результатам опроса, 65% опрошенных выступили против обязательного лицензирования транспортных компаний.

Руслан Мавлиханов

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