Швейцарская Sandoz обеспечит американских пациентов инъекционными дженериками

В США наблюдается дефицит недорогих лекарственных препаратов для применения в стационарных условиях, что зачастую приводит к невозможности оказывать оптимальную медицинскую помощь. Основанная больничными сетями компания Civica Rx поможет восполнить нехватку лекарств с помощью Sandoz.

По результатам исследования с участием более 700 госпитальных аптек США свыше 70% управляющих отметили, что в половине случаев они не имели возможности обеспечить больницы необходимыми лекарствами, сообщает PR Newswire

Швейцарская фармкомпания Sandoz («Сандоз»), входящая в группу Novartis («Новартис»), объявила о заключении пятилетнего соглашения с компанией Civica Rx («Сивика Эрэкс»).

Civica Rx – некоммерческая дженериковая компания, основанная рядом ведущих американских больничных сетей с целью обеспечения доступа пациентов к недорогим качественным препаратам.

По условиям соглашения, Sandoz будет поставлять шесть наименований инъекционных препаратов в 1,2 тыс. больниц, входящих в структуру Civica Rx. Это антибиотики, антациды, антикоагулянты, гипотензивные средства, а также препараты, применяемые при хирургических вмешательствах.

Как отметили в Sandoz, поставки планируется начать уже в текущем году.

Илья Дугин

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