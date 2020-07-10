Servier и Автономный университет Барселоны объединили усилия в исследовании болезни Паркинсона

Международная независимая фармацевтическая компания Servier и Автономный университет Барселоны (Autonomous University of Barcelona) подписали соглашение о сотрудничестве для ускорения исследований болезни Паркинсона с помощью нового метода скрининга малых молекул. Этот метод разработан профессором Сальвадором Вентурой, доктором наук, руководителем группы исследователей в Институте биотехнологий и биомедицины и на кафедре биохимии и молекулярной биологии Автономного университета Барселоны.

В рамках соглашения специалисты Servier совместно с исследовательскими группами под руководством профессора Вентуры будут работать над дальнейшей разработкой и определением химических соединений, способных нейтрализовать патогенное действие альфа-синуклеина — белка, играющего ключевую роль в развитии не только болезни Паркинсона, но и ряда других нейродегенеративных заболеваний.

«Открытие новых препаратов для лечения нейродегенеративных и нейропсихиатрических заболеваний — одно из ключевых направлений в работе Servier, так как многие потребности пациентов, страдающих этими заболеваниями, остаются неудовлетворенными», — отмечает Росс Джегго, директор по нейропсихиатрическим исследованиям группы Servier. Он также добавил, что благодаря экспертизе профессора Вентуры сотрудничество поможет компании значительно ускорить исследования в данной области и повысить доступность лечения для пациентов с болезнью Паркинсона и другими нейродегенеративными заболеваниями.

Исследовательские группы, которые возглавляет профессор Вентура, имеют обширный опыт исследований неправильного сворачивания и агрегации белков и их связи с развитием нейродегенеративных заболеваний. Исследователи уделяют особое внимание разработке инновационных препаратов для лечения этих патологий. В частности, была разработана методология, позволяющая среди тысяч химических соединений определять потенциальных кандидатов, оказывающих целенаправленное воздействие на альфа-синуклеин.

«Сотрудничество с Servier позволит нам объединить усилия и направить их на поиск и получение молекулы, которую можно будет использовать для лечения и, возможно, даже профилактики болезни Паркинсона», — подчеркивает профессор Вентура.

Болезнью Паркинсона по всему миру страдают около 10 миллионов человек, что делает ее вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера1. Болезнь сопровождается прогрессирующей дегенерацией или даже полным исчезновением нейронов в определенной области мозга, отвечающей за выработку дофамина — нейромедиатора, участвующего в контроле двигательной функции. Возраст — основной фактор риска развития этого заболевания, при котором человек в первую очередь теряет способность нормально двигаться. Сегодня основные медицинские потребности, связанные с этим заболеванием, остаются неудовлетворенными, поскольку до сих пор не разработаны препараты, оказывающие нейропротективное или нейрорегенеративное действие.

1. Parkinson’s Foundation: https://www.parkinson.org/Understanding-Parkinsons/Statistic

Источник: Servier

pharmvestnik