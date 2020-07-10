Градусники из аптек ушли в альтернативные каналы продаж

Спрос на термометры значительно вырос в связи с эпидемией коронавируса, но во многих аптеках градусники отсутствуют. Эксперты считают, что медизделия попадают на фармрынок в последнюю очередь – продажи «перехватили» неспециализированные продавцы.

Аптеки фиксируют дефицит градусников. Градусники уже давно в дефектуре, заявил «ФВ» директор по развитию сети аптек «36,6-Здоровье» Акоп Варпетян. Спрос на них многократно вырос в условиях пандемии COVID-19, но сети получают товар по остаточному принципу, рассказал «ФВ» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Кто сейчас продает градусники

По мнению Беспалова, дефицит термометров в аптеках связан со спецификой дистрибуции товара – ею занимаются не только фармдистрибьюторы и аптечные сети, но и огромное количество неспециализированных торговых точек, в том числе интернет-магазинов, которые предлагают клиентам более выгодные условия.

«Они могут предложить более привлекательную цену за счет специфики ведения бизнеса. В итоге аптеки получают товар по остаточному принципу, крупные сети просто переключили свое внимание на более перспективный канал», – пояснил Беспалов.

Сейчас товар активно продается на маркетплейсах. На маркетплейсе Ozon несколько термометров находятся в категории «бестселлер» – цена электронного градусника порядка 400 руб. Большинство бесконтактных термометров продается с большими скидками, один из таких товаров уценен на 76% – новая цена термометра составила 2550 руб. вместо 11 тысяч.

Суммарный импорт термометров в Россию по сравнению с предыдущим годом вырос в 2,2 раза, приводит данные аналитик. За январь–май 2020 года в Россию было ввезено более 2,3 млн термометров, 65% из которых приходятся на цифровые, остальное – инфракрасные. При этом доля инфракрасных термометров за минувший год выросла с 13,8 до 35%, говорит Беспалов.

«За первые 5 месяцев 2020 г. в Россию было ввезено примерно столько же термометров, сколько в предыдущем году завозилось за 8–9 месяцев. В отношении цифровых термометров ключевыми поставщиками выступают компании: B.WELL, AMRUS и A&D, на них суммарно приходится 68% всех поставок в штуках. В отношении инфракрасных моделей лидируют: NINGBO, SHENZHEN FEIYU MEDICAL TECHNOLOGY и B.WELL, суммарно они занимают более 40% поставок», – отметил аналитик.

Что говорят аптеки

Весь запас градусников практически продан, рассказал Акоп Варапетян. «Что касается поставок, то у дистрибьюторов их нет или закупка от 200 руб. Мы не сможем объяснить клиентам такие цены», – сказал он.

В некоторых аптеках остались небольшие запасы товара. Как рассказал «ФВ» генеральный директор аптечной сети «Фармия» (Воронеж) Роман Кубанев, градусники есть в наличии и под заказ, но остатки товара небольшие. «Цены в норме – обычные градусники от 37 руб., электронные от 108, есть и по 200, и по 400. В наличии также инфракрасные под заказ – ценник 10 тыс. руб.», – отметил он.

Острый дефицит «по всем наименованиям» у поставщиков также подтвердила генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева. «Мы вынуждены работать по предзаказу, чтобы поддерживать остатки в аптеках: 5000 электронных термометров будет поставлено уже на этой неделе, а 40000 ртутных поступят в начале августа. Сейчас в нашей аптечной сети в наличии 1000 ртутных, 3500 электронных и 130 инфракрасных термометров», — рассказала она «ФВ».

По словам Кальметьевой, за последние несколько месяцев стоимость термометров у поставщиков выросла в два раза. «По сравнению с «доковидным» периодом (февраль 2020 г), стоимость ртутных термометров у поставщиков подскочила в 2 раза, электронных — на 20-30%, инфракрасных — в 3-4 раза», — отметила она.

Ответ дистрибьюторов

Перебои с поставками у поставщиков в «ФВ» подтвердили в ООО «ФК Гранд Капитал». Как рассказал генеральный директор компании Денис Ременяко, «ФК Гранд Капитал» работает только с организациями, имеющими фармлицензии, но даже при отсутствии отгрузок в неспециализированные точки — текущих поставок не хватает, чтобы обеспечить рынок.

«В настоящее время действительно наблюдаются перебои с поставками у поставщиков, которые обусловлены повышенным спросом. Текущие поставки не удовлетворяют потребности рынка — появившийся товар очень быстро раскупают. Сбытовые подразделения «ФК Гранд Капитал» работают только с клиентами, имеющими фармацевтическую лицензию либо лицензию на осуществление медицинской деятельности, то есть не осуществляют отгрузки товара в неспециализированные точки», — пояснил Ременяко.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik