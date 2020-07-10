В системе маркировки выдано свыше 1,3 млрд кодов на лекарства

В первую неделю после запуска обязательной маркировки лекарств 1 июля, система показала стабильность эмиссии кодов и обработки документов, сообщает ЦРПТ. Всплески регистраций участников и выдачи кодов зафиксированы 29 и 30 июня.

Эмиссия кодов на лекарственные препараты находится на уровнях в 18-19 млн кодов в рабочий день и порядка 5 млн — в выходной. 1 июля, который в России был выходным, было выдано 11,63 млн кодов, 2 июля — 15, 9 млн, 3 июля — 17, 6 млн, а в выходные 4 и 5 июля – 5,35 млн и 5 млн кодов соответственно.

Число выданных кодов на лекарства превысило 1,3 млрд. В системе зарегистрировано более 67,8 тыс. участников.

Приложение «Честный знак», которое позволяет проверить подлинность товаров, скачали более 844 тыс. раз, пользователи просканировали 7,7 млн кодов.

Источник: ЦРПТ

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