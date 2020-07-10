Юрист указала на неправомерность предписаний ФАС о рекламе лекарств от COVID-19

Практика Федеральной антимонопольной службы по рекламе лекарств, связанной с лечением коронавирусной инфекции, представляет собой «победу этических норм над правовыми». Это мнение в своей авторской колонке в «ФВ» высказала партнер Forward Legal Ольга Карпова. Однако нарушение этических норм не может быть основанием для привлечения к административной ответственности или выдачи предписания, подчеркнула она.

По словам Ольги Карповой, с марта Федеральная антимонопольная служба выдала несколько предписаний, из содержания которых можно сделать вывод, что «правила жизни, которые изменились в период пандемии, отличаются от тех, что установлены в законах».

В качестве примера она привела рекламу препарата «Арбидол». В тексте соответствующего рекламного сообщения нет сведений о лечении COVID-19, заявила она. В нем указано, что «препарат эффективен против коронавируса».

«О том, что препарат подавляет коронавирус указано в инструкции к «Арбидолу», которая существует еще с 2018 года», — отметила юрист. Тем не менее, ФАС сочла рекламу нарушением закона, так как «в инструкции к препарату отсутствует информация об инфекционном заболевании, вызываемом коронавирусом 2019 – nCov».

Предостережения ФАС юрист считает сигналом участникам фармацевтического рынка о том, «что такое хорошо и что такое плохо». И все же «не нужно бояться обжаловать предписания ведомства, так как нарушение этических норм не может быть основанием для привлечения к административной ответственности или выдачи предписания», заключила она.

Сергей Рякин

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