Компания Renewal признана фармацевтами лучшим производителем МНН-дженериков в России

Победителем отраслевой премии SmartPharma Awards 2020 в номинации «Выбор фармацевта: российские МНН-дженерики, которым я доверяю» стала компания Renewal.

Сейчас в портфеле производителя насчитывается более 100 МНН-дженериков – как традиционных (парацетамол, бромгексин, панкреатин, дротаверин, перекись водорода), так и аналогов популярных зарубежных брендированных препаратов (амброксол, лоратадин, нимесулид, мелоксикам, индапамид), – сообщил директор по маркетингу компании Денис Лубов.

«Чудо произошло не за год и не за два: мы целенаправленно и стремительно к этому шли на протяжении более 8 лет, – подчеркнул он. – Поэтому рады, что получили признание в такой форме от коллег по отрасли. На доверие фармацевтов к нашему бренду влияет целый комплекс факторов: начиная с подходов, которые мы применяем в разработке продукции, ориентированной на потребителя, продолжая качеством изготовления и заканчивая оптимальным ценообразованием, которое делает продукцию доступной для потребителя и интересной к работе партнерам».

В ближайшие годы компания будет стремиться к тому, чтобы ежегодно выпускать не менее 20–30 современных МНН-дженериков, которые будут способствовать импортозамещению и обеспечивать своим партнерам рост доходности и другие выгоды работы с популярным зонтичным брендом, добавил он.

Smartpharma Awards – фармацевтическая премия, основанная в 2018 году. В этом году в выборе победителей приняли участие более 28 тысяч представителей профессионального сообщества со всей России: первостольники, провизоры, фармацевты и заведующие аптеками.

Источник: Renewal («ПФК Обновление»)

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