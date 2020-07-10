Мантуров: Россия может начать экспорт медицинских масок из-за падения спроса внутри страны

Спрос на медицинские маски в России упал, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, это связано со снижением распространения коронавируса, при этом для российских предприятий, начавших или нараставших производство масок, объем которого оценивается в 12 млн штук в сутки, это является вызовом. В качестве меры поддержки ведомство намерено закупить до 300 млн масок в федеральный резерв, а также стимулировать поставку медизделий на экспорт. Спрос на медицинские маски в России упал, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, это связано со снижением распространения коронавируса, при этом для российских предприятий, начавших или нараставших производство масок, объем которого оценивается в 12 млн штук в сутки, это является вызовом. В качестве меры поддержки ведомство намерено закупить до 300 млн масок в федеральный резерв, а также стимулировать поставку медизделий на экспорт.

«На сегодняшний день мы вышли на объем производства в 12 млн масок в сутки, к сожалению, потребление сильно упало. Точнее, нет, неправильно сказал: к счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит. Но для предприятий, которые раскрутили свое производство – это, конечно же, дополнительный вызов, с которым нужно совместно справляться», – заявил Денис Мантуров.

В качестве меры поддержки Минпромторг намерен закупить до 300 млн медицинских масок в федеральный резерв медизделий, общий объем закупок в который оценивается в 15 млрд рублей. Кроме того, ведется подготовка к экспорту медизделий за рубеж – в частности, к тендерам в Бразилии по маскам и респираторам.

По словам Дениса Мантурова, Россия уже поставила за рубеж более 600 аппаратов искусственной вентиляции легких – в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию – и договорилась о продаже США терминалов для измерения температуры. Австрии и Египту отгружены пилотные партии тест-систем для выявления коронавируса, достигнуты договоренности о поставках защитных костюмов в Туркмению, антисептиков и дезинфекторов – в страны Персидского залива. «Идет работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном», – отметил министр.

В марте 2020 года Правительство РФ запретило вывоз из России ряда наименований медицинских изделий, применяющихся для профилактики и борьбы с распространением COVID-19.

В начале мая 2020 года профильное постановление, запрещающее вывозить из страны медицинские маски, респираторы, медицинские костюмы, халаты и другие средства индивидуальной защиты, а также средства для дезинфекции дыхательного оборудования, утратило силу. В Минпромторге РФ пояснили, что снятие ограничений касается только экспорта в страны ЕАЭС, однако уже в конце июня 2020 года ведомство выдало первое разрешение на экспорт дезинфицирующих средств в страны Персидского залива.