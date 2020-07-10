«Почта России» готовится открыть аптеки еще в трех регионах Поволжья

«Почта России», начав в конце 2019 года открывать аптеки в своих отделениях в регионах, готовится в 2020 году расширить проект на Ульяновскую область, Чувашскую Республику и Республику Башкортостан, говорится в годовом отчете компании. «Почта России», начав в конце 2019 года открывать аптеки в своих отделениях в регионах, готовится в 2020 году расширить проект на Ульяновскую область, Чувашскую Республику и Республику Башкортостан, говорится в годовом отчете компании.

Сколько аптек планируется открыть в не охваченных аптеками регионах, в документах не указано. В «Почте России» оперативно не ответили на вопросы Vademecum.

Первые три аптеки «Почта России» открыла в своих отделениях Самарской области в декабре 2019 года. Позже еще одна аптека появилась уже в центре Самары. В «Почте России» говорили, что в марте 2020 года подведут итоги работы первых точек и примут решение о масштабировании проекта.

С момента расширения в Самарской области в марте 2020 года новых лицензий на розничную фармдеятельность «Почта России» не получала.

С мая 2020 года «Почта России» занимается доставкой не требующих специальных условий хранения и транспортировки лекарств от фармдистрибьюторов к аптекам.

Также «Почта России» планировала организовать дистанционную торговлю лекарствами. Но чтобы получить необходимое для этого разрешение Росздравнадзора, у компании должно быть не менее 10 действующих аптек и работающая минимум год лицензия на розничную фармдеятельность.