Из государственного реестра исключен один из импортных препаратов ондансетрон

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение об отмене государственной регистрации препарата Ондантор® (раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл) и исключении его из государственного реестра лекарственных средств.

Препарат Ондантор® (ондансетрон) является противорвотным средством, используется он для профилактики тошноты и рвоты при проведении противоопухолевой химио- или лучевой терапии, а также профилактики и лечении тошноты и рвоты в послеоперационном периоде.

Согласно представленной информации, регистрационное удостоверение ЛП-003275 от 27.10.2015 г. было выдано словенской компании «Сандоз д.д.», изготавливается препарат в Германии, на заводе компании «Салютас Фарма ГмбХ».

Если обратиться к государственному реестру лекарственных средств, то в нем находится 35 записей с МНН Ондансетрон, при этом в лекарственной форме «раствор для внутривенного и внутримышечного введения» зарегистрировано 22 препарата. Большинство компаний, выпускающих данное лекарственное средство, российские, однако только четыре предприятия частично используют для изготовления лекарственного средства фармсубстанцию российского производства, остальные завозят из Китая и Индии.

gmpnews