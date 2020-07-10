Президент компании «Синтез» Муратов стал гендиректором Alium

Совет директоров фармацевтической группы Alium назначил президента компании «Синтез» Рустема Муратова гендиректором Alium, он будет совмещать две должности, говорится в сообщении АФК «Система», куда входят оба актива.

«АФК «Система» сообщает, что совет директоров группы компаний Alium принял решение о назначении Рустема Муратова генеральным директором Alium. При этом Рустем Муратов продолжит занимать должность президента ОАО «Синтез», — говорится в сообщении.

Как поясняется в сообщении, назначение сделано для оптимизации управления и повышения эффективности фармацевтических активов АФК «Система» — Alium и «Синтез».

«Андрей Белашов, ранее занимавший должность генерального директора Alium, сосредоточится на вопросах стратегии и развития бизнеса фармацевтических активов в качестве акционера и члена совета директоров, председателя комитета по стратегии при совете директоров», — сказано в сообщении.

Фармацевтический холдинг Alium создан в октябре 2019 года в результате объединения предприятия «Оболенское» (работает под брендом OBL Pharm) с активом АФК «Система» «Биннофармом». Среди инвесторов холдинга — РФПИ (23%), АФК «Система» (26,3%) и ВТБ (38,5%). Alium обладает диверсифицированным продуктовым портфелем из 200 препаратов.

АФК «Система» — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК «Система» является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций «Системы». Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.

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