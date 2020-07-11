Moderna заключила соглашение с Rovi по производству вакцины против COVID-19

Американская компания Moderna Inc. («Модерна Инк.») заключила соглашение с испанской Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA (Лабораториоз Фармасьютикоз Рови СА») о производстве вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат получат страны за пределами США.

Испанская компания предоставит в распоряжение Moderna производственные мощности по наполнению ампул и упаковке вакцины, пишет Bloomberg. Moderna намерена начать производство сотен миллионов доз вакцины для зарубежных рынков в начале 2021 года. Финансовые условия сделки между Moderna и Rovi не разглашаются.

Также американская компания заключила соглашение с Catalent Inc. («Каталент Инк.») о производстве 100 млн доз вакцины для США.

Moderna завершила набор пациентов для участия в клинических исследованиях II стадии и планирует приступить к III стадии с участием 30 тыс. пациентов.

Кроме вакцины от Moderna, клинические исследования проходят вакцины, разрабатываемые Оксфордским университетом совместно с британской компанией AstraZeneca («АстраЗенека»), и китайской CanSino Biologics («КанСино Байолоджикс»).

Илья Дугин

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