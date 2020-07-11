Великобритания не будет закупать вакцины против COVID-19 совместно с ЕС

Правительство Великобритании отвергло предложение Евросоюза по совместной закупке вакцин против коронавирусной инфекции. По мнению властей, в случае присоединения к инициативе ЕС Великобритания столкнется с задержками поставок и их неполным объемом из-за Brexit.

Евросоюз пригласил Великобританию присоединиться к инициативе Евросоюза, цель которой – достижение предварительных соглашений с разработчиками на поставки вакцин в страны ЕС, сообщает британское издание Daily Express.

При этом европейские чиновники заявили, что Великобритания не будет участвовать в работе Наблюдательной комиссии по распределению вакцин, поскольку страна официально вышла из блока. По мнению британских властей, в этом случае нет гарантий, что страна получит необходимое количество доз вакцин в оговоренные сроки. Задержка может составить до полугода.

Изначально условием для приглашения Великобритании к переговорам было прекращение британскими властями работы над британской вакциной, которую ведет Оксфордский университет совместно с Королевским колледжем Лондона.

Впоследствии это условие было отозвано.

Как ранее писал «ФВ», официальные представители Брюсселя и Лондона подтвердили факт переговоров Великобритании с Евросоюзом о совместных действиях по обеспечению запасов кандидатных вакцин против COVID-19.

Илья Дугин

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