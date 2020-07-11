Региональные аптеки заявили о своем старте маркировки только «на бумаге»

У региональных аптек нет четкого понимания, как работать в системе «маркировка», несмотря на многочисленные встречи в формате онлайн-марафонов, которые проводили для участников рынка Росздравнадзор и ЦРПТ. Оператор системы подтвердил «ФВ», что вопросов от аптек поступает по-прежнему много, они носят прикладной характер. При этом ЦРПТ не подтверждает сбои в работе системы МДЛП, на которые указывают представители аптечного сегмента.

Вопросов как работать с маркированными лекарствами у аптек не становится меньше. Как рассказали «ФВ» представители региональных сетей, у них пока нет четкого понимания алгоритма действий. Возникающие вопросы они пытаются решать с оператором системы, однако ответы ЦРПТ их не устраивают.

С чем столкнулись аптеки

«Маркировка пока стартовала только на бумаге», — рассказал «ФВ» директор по развитию сети аптек «36,6-Здоровье» (Тверь) Акоп Варпетян. По его словам компания доустанавливает оборудование, неся дополнительные затраты из собственного бюджета.

« По сути платим за воздух производителям контрольно-кассовой техники. Настраиваем программное обеспечение. Ждем инструкций и четкого понимания работы, которого ни у кого нет. Каждый день честный знак «ложится» на пару часов, о чем он регулярно нас уведомляет. Как мы все будем работать — загадка», — комментирует Варпетян.

Представитель сети жалуется, что обращения в техподдержку не помогают решению проблем, компания получает лишь отписки.

При этом основной проблемой он называет вопрос идентификации маркированного товара в системе от 1 июля.

«Как идентифицировать маркированный товар в системе от 1 июля и не допустить ошибок в аптеке из-за человеческого фактора, на этот вопрос нет ответа. Большинство поставщиков не планирует находить точки соприкосновения по выбору удобной формы взаимодействия и по сути будут работать только на удобном для них акцепте, что приведет к увеличению трудозатрат, скорости приемки лекарств и увеличению итоговой цены товара», — заявил Варпетян.

Не готова к работе в промышленных масштабах и рязанская сеть аптек «Фарма». Директор сети Александр Миронов рассказал «ФВ» что они только получили и установили новое обновление для своей внутренней программы.

«Общаемся с поставщиками, некоторые у себя тоже что-то меняют, а маркированный товар пока не отпускают. Через одного поставщика мы на днях получаем первую маркированную партию, принимаем его, перемещаем внутри сети, продаем. То есть можно сказать, что это будет только первый запуск в рабочем контуре. Готовы ли мы работать в промышленных масштабах – конечно, нет», — пояснил он.

Ранее о неготовности системы маркировки лекарств к полномасштабному запуску заявила аптечная сеть «Фармленд».

Может ли аптека продавать маркированный товар без маркировки

Один из вопросов, с которым сейчас столкнулись аптеки, — могут ли они продавать товар, имеющий код маркировки, но произведенный и поступивший в аптечную организацию до 1 июля. Его передача в системе зарегистрирована не была, так может ли аптека не обращать внимание на код и продавать его как немаркированную упаковку?

«Речь идет о лекарственных препаратах, произведенных до 1 июля. Если аптека уверена, что товаропроводящая цепочка оборвана и/или аптека в июне не воспользовалась схемой оприходования, то можно продать препарат без отчета в МДЛП до окончания срока годности препарата», — пояснили «ФВ» в пресс-службе ЦРПТ.

Однако при этом в июне цепочку можно было восстановить, поставить маркированные лекарства на баланс, этим могли воспользоваться все желающие, — добавили в ЦРПТ.

Как оператор оценивает готовность аптек к маркировке

По заявлению пресс-службы ЦРПТ, сейчас сбоев в работе ГИС МДЛП нет. Проблемные вопросы решаются в рабочем порядке.

«Идет рабочий процесс. Он идет плавно, так как 1 июля не произошло единомоментного перехода на работу только с маркировкой, у участников оборота есть также препараты, произведенные до 1 июля», — пояснил «ФВ» оператор маркировки.

При этом в ЦРПТ отмечают, что количество вопросов, поступающих от аптечных организаций, увеличилось, но они стали носить более прикладной характер.

«В частности, поступают вопросы об особенностях утилизации медпрепаратов— таких особенностей нет. Или же требуется ли хранить отдельно маркированные и немаркированные препараты — на усмотрение аптеки. А также алгоритмы действий в случае перебоев с мобильным интернетом», — рассказали в ЦРПТ.

В компании напомнили, что методические рекомендации с алгоритмами действий для различных ситуаций давно размещены на сайте «Честный знак.рф» и сайте Росздравнадзора.

Оксана Баранова

Руслан Мавлиханов

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