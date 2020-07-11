Евросоюз увеличит объем финансирования для пополнения запасов плазмы крови

Руководство Евросоюза планирует профинансировать закупки оборудования для забора и хранения плазмы. На эти цели могут быть направлены средства из резервного фонда ЕС.

Евросоюз намерен повысить расходы на лечение пациентов с COVID-19 препаратами плазмы крови, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы ЕС. Еврокомиссия пригласила экспертов стран Евросоюза подавать заявки на получение субсидий для увеличения запасов реконвалесцентной плазмы к 10 июля. Эти средства, выделяемые резервным фондом ЕС, также могут быть направлены на закупки оборудования для забора, хранения и тестирования плазмы.

До сих пор средства из резервного фонда Евросоюза, сумма которого составляет 2,7 млрд евро (3 млрд долл.), направлялись на решение первоочередных задач, в т.ч. на приобретение средств индивидуальной защиты во время пика эпидемии и на предварительную оплату поставок кандидатных вакцин против COVID-19. На закупку вакцин было затрачено более 300 млн евро и зарезервировано свыше 2 млрд евро.

После начала пандемии COVID-19 врачи во всем мире начали применять переливание плазмы крови выздоровевших пациентов. Евросоюз ранее уже финансировал исследования в области применения реконвалесцентной плазмы, однако средства резервного фонда задействованы впервые.

Помимо этого ЕС принимает меры по снижению зависимости от импорта плазмы крови из США для производства иммуноглобулинов и препаратов для остановки кровотечения.

Илья Дугин

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