Минздрав разъяснил порядок применения информации о взаимозаменяемости лекарств

Информация о взаимозаменяемости лекарств, содержащаяся в едином структурированном справочнике-каталоге лекарств (ЕСКЛП), носит справочный характер. Речь идет о группах лекарств, объединенных по принципам эквивалентности лекарственных форм и кратности дозировок.

Минздрав разъяснил порядок применения информации о взаимозаменяемости лекарств, которая содержится в ЕСКЛП. В письме за подписью замминистра здравоохранения Павла Пугачева уточняется, что в справочник включена информация о группах лекарственных препаратов, объединенных по принципам эквивалентности лекарственных форм и кратности дозировок. Это справочная информация, которая может применяться госзаказчиком при составлении описания закупки лекарства.

В соответствие с планами министерства, в третьем квартале 2020 года будет запущена функция автоматизированного применения сведений о группах лекарств в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

«Функция позволит заказчику на свое усмотрение при формировании объекта закупки внести сведения о лекарственных препаратах с учетом сведений о группах лекарств, воспользовавшись рекомендованным составом лекарственных препаратов каждой такой группы из ЕСКЛП, либо же самостоятельно выбрать все необходимые варианты поставки» Минздрав

В ведомстве обратили внимание на то, что объект закупки определяется заказчиками самостоятельно, и что при внесении сведений об объекте закупки в ЕИС в ряде случаев может потребоваться расширение или сокращение состава групп лекарств.

Также, если заказчики захотят расширить состав группы или сформировать дополнительную группу, они могут разместить соответствующее обращение в службу технической поддержки на сайте единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В июле 2020 года Минздрав опубликовал перечень взаимозаменяемых лекарств, сформированный в соответствии с поправками в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», которые вступили в силу 1 марта. Перечень формируется Минздравом по наличию в регистрационном досье исследований биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности референтному препарату.

Опубликованный перечень содержит 537 торговых наименований лекарств, относящихся к 133 МНН. Как пояснил «ФВ» независимый эксперт Алексей Федоров, документ еще не имеет четкой сферы применения, в ближайшее время должен быть опубликован специальный правовой акт.

Елена Калиновская

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