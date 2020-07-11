Росздравнадзор выявил нелегальные поставки рецептурных препаратов в московские аптеки

В рамках контрольной закупки Росздравнадзор обнаружил нелегальную поставку рецептурных лекарств в московскую аптеку «Синяя птица». После изъятия препаратов выяснилось, что лекарства незаконно поставлялись в Москву из Башкортостана. Сеть также без лицензии поставляла препараты, предзначенные для госучреждений, в аптеку «Русфарма».

Росздравнадзор выявил нелегальные поставки рецептурных препаратов в московскую аптеку «Синяя птица». Ведомство изъяло у курьера аптеки рецептурные лекарства на сумму около 1,5 млн рублей. Об этом Росздравнадзор сообщил на своем официальном сайте.

С помощью системы маркировки лекарств удалось установить, что один из препаратов, используемых при лечении ВИЧ-инфицированных, был изначально поставлен в аптеку Башкортостана. На территории Москвы лекарство находится нелегально.

Сейчас в отношении частной аптеки составлены протоколы по ч.2 и ч.4 ст. 14.1 и по ст. 6.33 КоАП РФ.

КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). КоАП РФ Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.

Ранее Росздравнадзор обнаружил еще одну аптеку, незаконно осуществляющую дистанционную торговлю лекарствами. В рамках проверки аптеки «Русфарма» стало известно, что «Синяя птица» поставляла в организацию препараты, предназначенные для государственных больниц и аптечных сетей, не имея на это лицензии.

Также ведомство изъяло у «Русфармы» предположительно контрафактные препараты, применяемые при лечении онкологии и коронавируса, на сумму более 2 млн рублей. Один из них был ранее поставлен в государственную аптечную сеть Крыма. Нахождение лекарства в гражданском обороте в Московском регионе незаконно.

Руслан Мавлиханов

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