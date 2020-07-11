Международный фонд привлек 1 млрд долл. на разработку перспективных антибиотиков

Фармпроизводители организовали фонд для инвестиций в небольшие биотехнологические компании, которые разрабатывают перспективные антибиотики. Инициатива собрала почти 1 млрд долл.

Новый фонд, который возглавляет Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), собрал почти 1 млрд долл., сообщает агентство Reuters. Его поддерживают 20 фармпроизводителей, в том числе Merck & Co Inc и Pfizer.

Данная инициатива откроет для небольших биотехнологических компаний возможности, которые есть у крупных фармкомпаний, в том числе по части производства, рассказал Силас Холланд, который возглавляет в новом фонде отдел внешних связей.

Как отмечает Холланд, независимый научный комитет будет рекомендовать необходимое финансирование для той или иной компании, если она разрабатывает многообещающий препарат-антибиотик. Члены фонда надеются на одобрение не менее 2—4 новых антибиотиков в течение десяти лет.

Фонд станет временным решением, пока законодатели не найдут нужные механизмы для поддержания этой отрасли в долгосрочной перспективе, говорит Холланд.

Анастасия Теслина

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