Минздрав попросил Минпромторг принять меры для выпуска винкристина

Минздрав подтвердил информацию «ФВ» о нехватке онкологического препарата «Винкристин». Совещание с производителями показало, что ведомство может рассчитывать только на предприятие, действующее при НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. В Минпромторге, куда «ФВ» обратился за комментарием, тоже не видят других вариантов.

После публикации «ФВ» о нехватке в России винкристина Минздрав провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с тремя фармпроизводителями, поставляющими онкологический препарат для российских больниц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о дефиците винкристина подтвердилась – в 2020 году его производством в России занимается только научно-производственный филиал «Наукопрофи» при ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина».

Представители ООО «Верофарм» сообщили, что запасы препарата на складах отсутствуют, возобновить поставки компания планирует не ранее 2021 года. По данным ООО «Тева», ввоз в страну лекарственного препарата под торговым наименованием «Винкристин-Тева» приостановлен из-за протекционистского правила «третий лишний», не позволяющего иностранным компаниям участвовать в госзакупках.

По данным благотворительного фонда «Подари жизнь», который первым начал бить тревогу из-за отсутствия винкристина, годовая потребность больниц в препарате составляет 160—200 тыс. упаковок. Минздрав, ссылаясь на слова директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Ивана Стилиди, сообщает, что филиал «Наукопрофи» к июню выпустил 48 тыс. упаковок и готов увеличить производство, чтобы к концу года поставить еще 105 тыс. упаковок.

Минздрав направил в Минпромторг письмо с просьбой принять экстренные меры для производства винкристина в необходимых объемах.

Пресс-служба Минпромторга сообщила «ФВ», что в I квартале 2020 года продажи винкристина в России составили 30 тыс. упаковок. «Учитывая сокращение объема поставок препарата других крупных производителей, НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина в I квартале 2020 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года более чем в два раза увеличил объем продаж данного лекарственного препарата, кроме того, производителем увеличен объем его производства и предпринимаются необходимые меры по приобретению необходимой фармацевтической субстанции», – сообщает ведомство.

Сейчас Минздрав и Минпромторг видят единственный вариант не допустить перебоев с поставками винкристина – увеличить его производство на предприятии при НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Фото: www.pixabay.com

Михаил Старков

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