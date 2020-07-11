Фавипиравир не показал убедительной эффективности при COVID-19

Японские исследователи завершили клиническое испытание фавипиравира, по результатам которого не удается сделать вывод об эффективности при COVID-19. Препарат задействован в более чем 20 клинических исследованиях по всему миру.

Клиническое исследование препарата Avigan (фавипиравир) в Японии не показало убедительных результатов его эффективности для лечения COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследователей. Испытание проходило с марта по май 2020 года, приняли участие 89 пациентов.

Пациенты, которые получали препарат в начале исследования, продемонстрировали более выраженное улучшение состояния по сравнению с теми, кто принимал дозу позднее. Тем не менее, данные результаты не достигли статистической значимости, рассказал доктор Йохей Дои, который возглавляет исследование в Fujita Health University.

Как отметил председатель совета директоров ГК «Химрар» Андрей Иващенко, результаты данного исследования носят предварительный характер, о чем заявили ученые из университета Fujita.

«Эти результаты пока не позволяют делать однозначные выводы об эффективности фавипиравира и других препаратов на его основе, которые успешно прошли клинические испытания в других странах, в частности в России и Индии», — прокомментировал Иващенко.

Компания «Химрар» исследовала фавипиравир, произведенный самостоятельно. По словам Иващенко, в этих испытаниях препарат оказался эффективен для лечения пациентов в легкой и средней стадии болезни. Передача данных этих исследований сейчас обсуждается с японским производителем Avigan, компанией Fujifilm.

В мае СМИ сообщали о неэффективности фавипиравира при COVID-19 на основании промежуточного анализа, который был представлен исследователями. По словам доктора Дои, такой анализ не был предназначен для оценки эффективности.

В ходе одной из майских пресс-конференций премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о наличии у препарата тех же побочных эффектов, что и у талидомида, а именно тератогенного действия. Несмотря на это премьер надеялся на одобрение Avigan для лечения COVID-19 к концу мая. Однако недостаток пациентов с коронавирусной инфекцией замедлил прогресс клинического исследования.

По информации агентства Reuters, в мире проходит как минимум 25 клинических исследований фавипиравира при коронавирусной инфекции. Для лечения COVID-19 препарат одобрен в России и Индии.

Анастасия Теслина

pharmvestnik