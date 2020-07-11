Яндексу грозит дело за незаконную рекламу БАД

ФАС выдала Яндексу предписание о прекращении нарушения закона о рекламе при продвижении БАД «Тоносил». Рекламораспространитель забыл указать, что товар не является лекарственным средством. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Яндекс могут привлечь к административной ответственности за нарушение закона о рекламе при продвижении БАД «Тоносил». В контекстной рекламе биологически активной добавки, которая распространялась через сервис «Яндекс.Директ», отсутствовало предупреждение о том, что товар не является лекарственным средством. По факту нарушения ФАС выдало предписание, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

«Нарушенная компанией Яндекс норма была введена в закон, чтобы рекламораспространители обращали повышенное внимание на содержание рекламы, поскольку зачастую при продвижении своих товаров производители БАД позиционировали их как лекарственные средства», — говорит начальник Управления рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

Екатерина Погонцева

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