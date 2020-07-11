Группа компаний «БИОТЭК» отмечена наградой премии лучшим врачам России «Призвание»

ХХ-я юбилейная церемония вручения национальной премии лучшим врачам России «Призвание» состоялась в день профессионального медицинского праздника. Многолетний вклад в поддержку достижений российской медицины группой компаний «БИОТЭК» был отмечен профессиональным сообществом. На сцену поздравить врачей и выразить им слова благодарности вышли пациенты, которым они помогли, волонтеры, популярные артисты и телеведущие.

В этом году, когда весь мир затронула пандемия коронавируса, премия стала особенной. Весь мир столкнулся с угрозой здоровью и жизни людей. Новости из больниц стали напоминать фронтовые сводки. И на передовой оказались в первую очередь врачи, медсестры, санитары, сотрудники скорой помощи, — все медицинские работники, лечащие и спасающие жизни людей.

Компания «БИОТЭК» оперативно включилась в борьбу с пандемией и на пороге разгорающейся эпидемии поставила Правительству Москвы голландские экспресс-тесты Biozek Medical на антитела к коронавирусу. Экспресс-тесты Biozek позволили в течение 10 минут, без дополнительного оборудования, выявлять наличие антител IgG / IgM к COVID-19 или отсутствие таковых у сотрудников лечебных учреждений Москвы.

На начало мая экспресс-тестами Biozek Medical было протестировано более 200 тысяч медицинских работников и пациентов в Москве, что позволило оперативно выявить носителей вируса и предотвратить дальнейшее распространение эпидемии.

В настоящее время голландские экспресс-тесты Biozek Medical поставляются в государственные лечебные учреждения, медицинские центры и коммерческие компании для тестирования сотрудников на COVID-19 по всей стране.

Компания «БИОТЭК» также является уполномоченным дистрибьютором препаратов МНН фавипиравир для лечения новой коронавирусной инфекции.

За многолетний вклад в поддержку достижений российской медицины группа компаний «БИОТЭК» награждена дипломом премии лучшим врачам России «Призвание».

20 лет назад компания «БИОТЭК» одной из первых оказала поддержку премии. И в финале 20-й юбилейной церемонии ведущая Елена Малышева от имени профессионального медицинского сообщества выразила благодарность основателю и председателю совета директоров компании «БИОТЭК» Борису Шпигелю, за неоценимый личный вклад в поддержку отечественного здравоохранения, в том числе за вклад в становление премии «Призвание».

«Качественное лекарственное обеспечение пациентов и поддержка отечественного здравоохранения являются ключевыми приоритетами группы компаний «БИОТЭК», — подчеркивают в компании.

Источник: ГК «Биотэк»

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