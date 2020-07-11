Allergan пытается не допустить на американский рынок конкурента «Ботокса»

Allergan и ее партнер обвиняют конкурентов в краже коммерческой тайны инновационного производственного процесса. Компании утверждают, что информацию передал конкуренту бывший сотрудник Allergan.

Американская компания Allergan («Аллерган») и ее южно-корейский партнер Medytox Inc. («Медитокс Инк.») выиграли первый раунд торгового спора о запрете импорта в США препарата Jeuveau, разработанного американской компанией Evolus в сотрудничестве с южно-корейской Daewoong Pharmaceutical Co. («Дэувунг Фармасьютикал Ко.»), который конкурирует с «Ботокс» компании Allergan, сообщает Bloomberg.

Процесс производства «Ботокса» тщательно охраняется Allergan, что позволило компании сохранить доминирующие позиции на рынке с момента одобрения препарата в 1989 году.

Коммерческая тайна, вокруг которой идет спор, касается препарата нового поколения, разрабатываемого Medytox в жидкой форме для более легкого применения, в то время как «Ботокс» разводится физраствором перед инъекцией. Allergan и Medytox утверждают, что бывший сотрудник Medytox передал Daewoong сведения об инновационном процессе производства препарата на основе ботулотоксина.

Судья Комиссии по международной торговле США Дэвид Шоу склоняется к выводу, что при разработке препарата Jeuveau действительно были ипользованы украденные сведения, составляющие коммерческую тайну, и рекомендует запретить импорт препарата в США сроком на 10 лет.

Выводы судьи не являются окончательными и могут быть пересмотрены Комиссией, которая имеет право блокировать импорт продукции, нарушающей права интеллектуальной собственности в США. Расследование планируется завершить в ноябре 2020 года.

В Daewoong и Evolus не согласны с первоначальным решением суда и намерены обратиться в Комиссию по международной торговле со встречным ходатайством. Их действия основаны на сомнении в правомерности американской комиссии рассматривать споры вокруг прав интеллектуальной собственности, нарушенных за пределами США.

Илья Дугин

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