Суд подтвердил наличие сговора между участниками аукциона по поставке рентгеноборудования

Арбитражный суд Саратовской области подтвердил наличие антиконкурентного соглашения между производителем и поставщиком рентгеновских аппаратов с целью поддержания цен на аукционе. В итоге Минздрав сильно переплатил за оборудование. Обвиняемые в картельном сговоре компании с такими выводами не согласны.

Арбитражный суд Саратовской области подтвердил правоту территориального антимонопольного органа, который усмотрел признаки картеля в действиях ЗАО «НИПК «Электрон» (Санкт-Петербург) и ООО «СМС Технологии» (Саратов) в ходе торгов на поставку шести диагностических цифровых рентгеновских аппаратов. Теперь прокуратура области требует признать один из заключенных контрактов недействительным. Соответствующая информация размещена в системе «Мой арбитр».

В 2018 году Министерством здравоохранения Саратовской области было объявлено два электронных аукциона на поставку рентгеновских цифровых аппаратов с начальной (максимальной) ценой контракта в 17 млн и 34 млн рублей. В каждой закупке два участника подавали ценовые предложения с минимальным отличием от НМЦК, сообщает пресс-служба Саратовского УФАС.

«НИПК «Электрон» является заводом-производителем указанного оборудования, что позволило бы ему предложить более низкую цену. Однако вместо него это сделал поставщик — «СМС-Технологии»: 16,575 млн и 33,15 млн рублей. С ними и заключили контракты. Комиссия считает, что компании договорились между собой. В подтверждение своих догадок специалисты приводят идентичность заявок: совпадали дата и время их создания, а также время подачи.

Директор «СМС Технологии» Олег Сипягин называл обвинения несостоятельными. По его словам, наметилась тенденция к выдавливанию торговых компаний с рынка в связи с желанием государства экономить и эффективно тратить средства.

Компания пыталась обжаловать решение саратовского УФАС, однако Арбитражный суд Саратовской области 7 июля отказался удовлетворить исковые требования. Решение пока не опубликовано и не вступило в силу. Вероятнее всего, истец будет его обжаловать.

Тем временем на рассмотрении в том же суде находится иск областной прокуратуры к Минздраву региона и «СМС Технологии» о признании контракта с НМЦК 34 млн руб. недействительным (ничтожным). Заседание отложено на 13 августа.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о поставках вышеназванной компанией контрафактных УЗ-аппаратов. О ходе его расследования ничего не известно. Г-н Сипягин полностью отвергал и эти обвинения.

Екатерина Погонцева

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