Исследование: комбинация софосбувира и даклатасвира от гепатита С снижает смертность от COVID-19

Проведенные небольшие открытые исследования в Иране показали, что два препарата софосбувира и даклатасвира от гепатита С, по предварительным данным, могут быть эффективными для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Стоимость схемы при 14-дневном приеме в России может обойтись в сумму от 63 до 90 тысяч рублей. Проведенные небольшие открытые исследования в Иране показали, что два препарата софосбувира и даклатасвира от гепатита С, по предварительным данным, могут быть эффективными для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Стоимость схемы при 14-дневном приеме в России может обойтись в сумму от 63 до 90 тысяч рублей.

Исследование было презентовано 9 июля на научной конференции Международного общества по СПИДу по COVID-19. Оно проводилось на базе трех иранских клиник, в нем приняли участие суммарно 176 пациентов.

Софосбувир и даклатасвир были даны трем группам пациентов, госпитализированным с коронавирусом в Иране. По истечении 14 дней 94% пациентов, принимавших препараты, демонстрировали признаки выздоровления, в то время как в контрольной группе — 70%. При этом частота смертельных случаев в группе, принимавшей комбинацию препаратов, составляла 5% по сравнению с 20% в контрольной группе.

В то же время, в одном из исследований не была должным образом проведена рандомизация, поэтому исследователи подчеркивают, что результаты следует рассматривать как предварительные, нуждающиеся в подтверждении на более широкой выборке пациентов.

В настоящее время проводится пять клинических исследований софобсувира и даклатасвира в Иране, Южной Африке, Бразилии и Египте, в которые планируется вовлечь 2 тысячи пациентов. К октябрю 2020 года ученые обещают оценить, насколько исследования успешны и может ли терапия быть рекомендованной к одобрению для лечения COVID-19.

В России софосбувир (Совальди от Gilead) и даклатасвир (Даклинза от BMS, в России права на препарат принадлежат «Фармстандарту») зарегистрированы и применяются для лечения вирусного гепатита С. Софосбувир был включен в ЖНВЛП еще на 2019 год, но впервые Минздрав закупил препарат в феврале 2020 года – на 285,4 млн рублей (немногим более 2 тысяч упаковок по 138,6 тысячи рублей каждая). Применяемый в комбинации с софосбувиром даклатасвир Минздрав закупил в 2020 году на 269 млн рублей.

И Gilead, и «Фармстандарт» в феврале-марте 2020 года снизили стоимость своих препаратов в России: на софосбувир — на 40% до 74,5 тысячи рублей, на даклатасвир — на 41% до 40 тысяч без НДС. Курс лечения даклатасвиром (12 недель) теперь обойдется в 132 тысячи рублей с НДС, а курс софосбувира и даклатасвира – в 377,85 тысячи рублей. По подсчетам Коалиции по готовности к лечению, теперь эта комбинация – самая дешевая среди всех доступных пангенотипных схем лечения гепатита С.

По данным Единой информационной системы в сфере госзакупок, примерная стоимость одного приема комбинации в 2020 году составляет от 4,5 до 8 тысяч рублей (60 мг даклатасвир и 400 мг софосбувир), соответственно 14-ти дневный курс обойдется в сумму от 63 до 90 тысяч рублей.