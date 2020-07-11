Сергей Чемезов: госконтракт на поставку ИВЛ «Ростехом» остается в силе

Контракт с Минпромторгом РФ на поставку ИВЛ почти на 7,5 млрд рублей остается в силе, рассказал глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов. Он напомнил, что проведенная Росздравнадзором проверка не нашла нарушений в аппаратах искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые могли привести к возгоранию в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, все замечания регулятора, выявленные в ходе проверок, учтены, идет работа над их устранением.

«В настоящее время ведется следствие, до окончания которого выводы о причинах возгорания делать преждевременно. Необходимо провести множество экспертиз как аппаратов, так и условий их эксплуатации», ­­– рассказал Сергей Чемезов.

Глава госкорпорации сообщил, что проверка аппаратов ИВЛ со стороны регулятора не обнаружила в них нарушений, которые могли бы привести к возгоранию. По его словам, «все замечания Росздравнадзора учтены, вносятся коррективы в документацию, аппараты проходят дополнительную проверку силами завода-изготовителя».

«Госконтракт на поставку ИВЛ действует, и предприятие продолжает выпуск аппаратов для выполнения условий всех заключенных контрактов, в том числе экспортных», – подчеркнул Сергей Чемезов.

В конце марта 2020 года Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком было назначено АО «КРЭТ» (входит в ГК «Ростех»).

За март и апрель 2020 года АО «КРЭТ» заключило контракты на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 14,46 млрд рублей. Половину объема поставки – почти на 7,5 млрд рублей – обеспечила централизованная закупка Минпромторгом РФ 6,7 тысячи ИВЛ. Помимо Минпромторга, крупнейшими закупщиками ИВЛ стали Дирекция единого заказчика Московской области (780 аппаратов за 1,1 млрд рублей), Минздрав Ставропольского края (312 аппаратов за 581 млн рублей), а также ГКУ «Техобеспечение» Минздрава Республики Башкортостан (300 аппаратов за 558 млн рублей). Стоимость аппаратов колеблется от 1,1 млн до 2,4 млн рублей.

В период с 9 по 12 мая в перепрофилированном под реанимацию отделении ГКБ №50 им. С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения Москвы и в реанимации больницы им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли два пожара, в результате которых погибли семь пациентов. На причастность к возгораниям начали проверять аппараты ИВЛ, которые в обоих случаях были произведены на одном предприятии – Уральском приборостроительном заводе, входящем в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех». После пожара Росздравнадзор временно приостановил оборот аппаратов «Авента-М», выпущенных с 1 апреля 2020 года, а месяц спустя «Ростех» отозвал аппараты с рынка для «дополнительной проверки аппаратов на функциональность и безопасность».

В начале июля 2020 года Росздравнадзор завершил внеплановую выездную проверку УПЗ, в ходе которой было выявлено несоответствие аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации, однако прямой связи между нарушениями и возгораниями в больницах инспекторы Росздравнадзора не установили. Предприятие получило предписание об устранении нарушений, а также два административных протокола.

ГК «Ростех» продолжает производство аппаратов, по состоянию на начало июня 2020 года собрано около половины ИВЛ из 6,7 тысячи единиц, заказанных Минпромторгом РФ.