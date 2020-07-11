Позиция «Р-Фарм» относительно информации о неэффективности фавипиравира при COVID-19

Позиция группы компаний «Р-Фарм» относительно появившейся в СМИ информации о неэффективности применения препарата фавипиравир при COVID-19:

Исследования, результаты которого представлены в СМИ, были проведены Университетом здравоохранения Фудзита (не компанией Fujifilm Holdings) при участии всего 89 пациентов.

Основной задачей указанного исследования было ответить на вопрос, является ли применение фавипиравира оправданным для профилактики развития тяжелых форм COVID-19 у пациентов с бессимптомной или с практически отсутствующей симптоматикой. В результате было ожидаемо обнаружено, что применение фавипиравира у бессимптомных пациентов не столь оправдано, как у пациентов с клиническими признаками COVID-19. Кроме того, ранее сообщалось, что в Японии проходят не рандомизированные испытания с использованием плацебо, а наблюдательные исследования.

Абсолютно иначе обстоит ситуация с пациентами с клиническими проявлениями заболевания легкой и средней степени тяжести, которые принимали участие в исследовании препарата Коронавир. В данном случае применение лекарственного средства не только оправдано, для предотвращения прогрессирования заболевания в более тяжелую стадию, но и эффективно для купирования симптомов, согласно полученным данным.

На основании клинических испытаний, при своевременном применении Коронавира (МНН: фавипиравир) на первоначальной фазе заболевания препарат показывает наилучшую среди всех исследуемых на сегодняшний день препаратов эффективность.

В рандомизированном клиническом исследовании «Р-Фарм» было скринировано 230 и рандомизировано 168 пациентов с легким и среднетяжелым течением COVID-19. При этом ¾ пациентов в исследовании принимали препарат амбулаторно (в домашних условиях).

Дизайн исследования, проведенного «Р-Фарм» сравнительно с контрольной группой и с определением вируса в центральной лаборатории, является сильным методологическим и доказательным аспектом, позволяющим без сомнений говорить о доказанной эффективности препарата при терапии легкой и среднетяжелой формы течения коронавирусной инфекции.

27 июня «Р-Фарм» подал досье для получения постоянного регистрационного удостоверения Коронавира (в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ) с возможностью амбулаторного использования.

Подробнее об исследовании:

Исследование проводилось в 11 лечебных учреждениях на территории Российской Федерации.

Максимальный эффект зафиксирован среди амбулаторных пациентов: на 7-й день терапии клиническое улучшение достигалось у 55% получавших Коронавир пациентов, при том, что в группе сравнения, где применялась «стандартная» этиотропная терапия – лишь у 20%. Значимая разница по этому параметру между группами сохранялась и на 14-й день, указывая на то, что выздоровление при применении Коронавира, происходит быстрее.

Препарат Коронавир также эффективно влиял на элиминацию вируса SARS-CoV-2: уже на 5-й день применения элиминация наступала у большинства пациентов (77,5%), принимавших препарат.

gmpnews