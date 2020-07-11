Компания «Фармасити» намерена создать в Хабаровске фармацевтический парк

Сопровождение проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Объем капитальных затрат составит 14,4 млн рублей.

«Технопарк может разместиться в четырехэтажном здании, площадью 1,4 тыс. кв. м. На первом этаже здания планируется расположить фармацевтический склад и производства фармацевтической продукции, в том числе выпуск биологически активных добавок и медицинских изделий. Помещения на других этажах планируется оборудовать для размещения фармацевтических производств и предлагать их для размещения компаниям-партнерам. Проект может быть реализован с помощью режима ТОР. Наше Агентство помогло инвестору подготовить документы, и сейчас заявка на получение статуса резидента ТОР «Хабаровск» подана в Корпорацию развития Дальнего Востока. Мы также окажем содействие в подборе других мер государственной федеральной и региональной поддержки, а также окажем помощь в привлечении в проект бизнес-партнеров», — отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

ООО «Фармасити» является дочерней структурой компании «Доктор Айболит», специализирующейся на оптовой продаже медицинских препаратов отечественных и зарубежных производителей. В ассортимент крупнейшего в ДФО дистрибьютера входит более 10 тыс. наименований и включает в себя лекарственные средства, изделия медицинского назначения и сопутствующие товары для медицинских учреждений.

МЫ АКТИВНО РАЗВИВАЕМСЯ, УЧИТЫВАЕМ ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ И ТРЕНДЫ РЫНКА. СЕЙЧАС МЫ НАМЕРЕНЫ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ И НЕ ТОЛЬКО ПРОДАВАТЬ, НО И ПРОИЗВОДИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПРОДУКЦИЮ. ТАКЖЕ МЫ ХОТИМ СФОРМИРОВАТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПАРК В ХАБАРОВСКЕ И ПРЕДЛОЖИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДРУГИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ СВОИ УСЛУГИ В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ МЕДСРЕДСТВ В ДФО», — ПОЯСНИЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ДОКТОР АЙБОЛИТ» И УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ФАРМАСИТИ» МАРИЯ ХАН.

gmpnews