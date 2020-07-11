Россия обсуждает с Японией передачу данных клинических испытаний Авифавира (фавипиравир)

Председатель совета директоров ГК «Химрар» Андрей Иващенко прокомментировал первые результаты одного из клинических исследований препарата Авиган (фавипиравир), которое проводилось на 89 пациентах в Японии. Согласно заявлению ученых японского университета Fujita, где проводились исследования, результаты носят предварительный характер.

«Эти результаты пока не позволяют делать однозначные выводы об эффективности фавипиравира и других препаратов на его основе, которые успешно прошли клинические испытания в других странах, в частности в России и Индии.

В ходе клинических исследований Авифавира (прим. ред. — Авифавир — торговое наименование российского препарата с действующим веществом фавипиравир) компания “ХимРар” и Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) исследовали препарат произведенный самостоятельно по полному циклу и на основе более чистой субстанции, что позволило увеличить дозу без увеличения побочных эффектов.

Мы также пришли к пониманию более оптимальных схем применения препарата отличающихся от схем используемых при обычном гриппе.

Мы обнаружили, что Авифавир эффективен для лечения пациентов в легкой и средней стадии болезни и важно его применять сразу в первые дни болезни. На тяжелых стадиях болезни эффект менее выражен.

Эффективность российской методики лечения фавипиравиром коронавирусной инфекции была показана в ходе трех независимых клинических исследований на более чем 700 пациентах, проведенных “ХимРар”, портфельной компанией РФПИ, и еще двумя российскими фармкомпаниями.

Эффективность фавипиравира также была доказана клиническими исследованиями в Индии.

Сейчас с японской корпорацией Fujufilm мы обсуждаем передачу им данных по клиническим испытаниям и дальнейшую совместную работу над препаратом.

На сегодня уже десятки тысяч пациентов в РФ прошли курс лечения Авифавиром. Получаемая нами из регионов обратная связь подтверждает выводы о том, что это лекарство реально останавливает болезнь при своевременном применении.»

gmpnews