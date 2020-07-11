В Казахстане будут выпускать российский препарат для лечения пациентов с COVID-19

Российский препарат для лечения пациентов с COVID-19 начнут выпускать на фармацевтическом заводе в Караганде (Казахстан), об этом рассказал телеканал «Хабар 24».

Лекарственное средство способно предотвращать одно из главных осложнений COVID-19, так называемый, «цитокиновый шторм». Напомним, что это опасная реакция иммунной системы человека, которая приводит к поражению легких, печени и почек.

По словам медиков, признаком массивного цитокинового шторма может быть прогрессирующая дыхательная недостаточность.

Сегодня на Карагандинском фармацевтическом заводе производят социально значимые лекарства от онкологии, сахарного диабета, рассеянного склероза и артрита. Здесь полностью готовы к выпуску нового медикамента, который поможет снизить смертность среди пациентов с COVID-19.

Генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса Сергей Барон сказал:

НАШИ ПАРТНЕРЫ – ЭТО ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ОНИ СЕЙЧАС РАЗРАБОТАЛИ И ВЫВЕЛИ НА РЫНОК РОССИИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ БОЛЕЗНИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНА НЕ ПЕРЕШЛА ИМЕННО В ТЯЖЕЛУЮ. МЫ БУДЕМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ КАЗАХСТАНА.

gmpnews