ФАС обращает внимание на злоупотребление доминирующим положением на фармрынке

Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере здравоохранения осуществляется на рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий и услуг, а также медицинского образования, – такими словами открыла сессию в рамках конференции «Комплаенс и юридическая правоприменительная практика в фармацевтической отрасли» Надежда Шаравская, заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России.

С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ, В ЧАСТНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, БЫЛИ ПРИНЯТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЁН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И «ДОРОЖНАЯ КАРТА» РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 47 МЕРОПРИЯТИЙ В КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Представитель ведомства рассказала об основных запретах, предусмотренных Законом о защите конкуренции, а также об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Особое внимание она уделила теме злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением.

«Само по себе доминирование на рынке определенного товара не является нарушением антимонопольного законодательства, но между тем обязывает хозсубъектов не злоупотреблять своим положением», — заметила Надежда Шаравская.

Практика ФАС России показывает, что к наиболее распространенным нарушениям антимонопольного законодательства со стороны доминирующих хозсубъектов в сфере здравоохранения относятся навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора, а также экономически или технологически необоснованные отказ, либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками).

С целью снижения рисков злоупотребления доминирующим положением ФАС России выработала требования ко всем доминирующим на рынке фармкомпаниям по взаимодействию с дистрибьюторами, а также опубликовала Рекомендации по разработке и применению коммерческих политик хозяйствующими субъектами. Кроме того, в 2016 году участники рынка подписали Кодекс добросовестных практик в фармацевтической отрасли.

«Все эти меры условно можно считать первой ступенью внедрения в компаниях антимонопольного комплаенса», — отметила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России.

Также спикер затронула тему использования хозсубъектами антиконкурентных соглашений, которые широко распространены в сфере государственных закупок.

ТОЛЬКО ЗА 2019 ГОД СОГЛАШЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КОНКУРЕНЦИЮ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОСТАВИЛИ 11 % ОТ ВСЕХ АНТИКОНКУРЕНТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ, А ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ КАРТЕЛЕЙ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО, УСТУПИВ ЛИШЬ СТРОИТЕЛЬСТВУ», — КОНСТАТИРОВАЛА НАДЕЖДА ШАРАВСКАЯ.

Несмотря на предпринимаемые шаги в области антимонопольного контроля в сфере здравоохранения, Надежда Шаравская обратила внимание на следующие вопросы, которые до сих пор требуют решения:

установление взаимозаменяемости лекарственных препаратов;

взаимоотношения фармкомпаний с врачами;

формирование перечней лекарственных средств;

государственные закупки лекарств.

gmpnews