Glenmark резко снизил цену на лекарство от коронавируса в Индии

Индийская Glenmark сделала свой аналог фавипиравира для лечения COVID-19 более доступным для пациентов. Компания также приступила к постмаркетинговым исследованиям препарата.

Glenmark Pharmaceuticals Ltd («Гленмарк Фармасьютикалз Лтд») объявила о снижении цены на свой аналог фавипиравира – препарат FabiFlu – для ограниченного экстренного применения при терапии пациентов с легким и умеренным течением COVID-19 в Индии до 75 рупий (менее 1 долл.) за таблетку, пишет Reuters.

На двухнедельный курс терапии требуется 122 таблетки. В соответствии с новой ценой курс лечения обойдется 8475 рупий (112,8 долл.).

Изначально Glenmark установила цену на FabiFlu в размере 103 рупий (1,37 долл.) за таблетку. Препарат стал одним из самых дешевых средств для лечения коронавирусной инфекции в Индии.

В июне компания получила одобрение индийского регулятора на производство и продажу фавипиравира. Оригинальный препарат под торговым наименованием Avigan производит японская компания Fujifilm («Фуджифилм»). Glenmark приступила к пострегистрационным наблюдательным исследованиям эффективности и безопасности фавипиравира с участием 1 тыс. пациентов.

Также Fujifilm заключила трехсторонние соглашения с индийской Dr. Reddy’s («Д-р Редди’с») и расположенной в Дубае Global Response Aid («Глобал Респонс Эйд», GRA) по производству и продаже фавипиравира во всех странах, кроме Японии, Китая и России.

Илья Дугин

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