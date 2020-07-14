Вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в середине августа

Вторая фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19 продлится до 28 июля. После этого подадут заявку в Минздрав на регистрацию препарата, а в гражданский оборот он может поступить 14–15 августа.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи ведет переговоры с частными площадками о том, как быстрее всего передать им технологию и все необходимые компоненты для выпуска вакцины от COVID-19. В институте надеются, что компании начнут производить препарат в начале-середине сентября. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

Гинцбург сообщил, что вторая фаза испытаний вакцины продлится до 28 июля. После этого подадут заявку на регистрацию препарата, а в гражданский оборот он может поступить 14–15 августа. Ученый подчеркнул, что параллельно специалисты продолжат вести наблюдения: если у людей проявятся какие-либо побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение.

«Исходя из общих соображений, я думаю, в ближайшее время ее в аптеках не удастся купить, потому что государство будет, я надеюсь, все выкупать и распределять соответственно по медицинским учреждениям», – подчеркнул Гинцбург.

Ученый выразил надежду, что прививки будут добровольными и бесплатными для населения.

Вакцину разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Клинические тесты на добровольцах проводят с 18 июня в Сеченовском университете (там испытания уже завершились) и Военном госпитале им. Бурденко.

Фото: Олег Кирюшкин

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