В российском подразделении Novo Nordisk назначен новый коммерческий директор

Коммерческим директором ООО «Ново Нордиск» по России с 22 июня стал Сергей Манелис.

Как сообщили в компании, он будет заниматься формированием коммерческой стратегии Novo Nordisk, развитием каналов дистрибуции продукции в бюджетном и розничном сегментах рынка, усилением взаимодействия с аптечными сетями. Новый коммерческий директор войдет в состав управленческой команды и будет подчиняться напрямую вице-президенту и генеральному директору по России и Беларуси Хансу Дюифу.

Сергей Манелис имеет более чем 15-летний опыт управления в фармацевтической отрасли в области продаж и коммерции. Окончил Российский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» в 2001 году (нынешний Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова), проходил обучение по программе EMBA «Стратегический менеджмент» в Vlerick Business School. До компании Novo Nordisk он работал в компании Roche на позиции руководителя группы коммерческих операций.

Источник: Novo Nordisk

pharmvestnik