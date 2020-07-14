В июне в России резко подорожал анальгин

По данным государственной системы ЕМИСС, цены на анальгин выросли чуть более чем на четверть. Основная причина – рост стоимости импортных фармсубстанций.

Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 руб. за упаковку (стоимость округлена до рублей без учета копеек), пишет портал «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Речь о десяти таблетках дозировкой 500 мг. В июне 2019 года такая пачка стоила 14 руб. Резкое подорожание анальгина подтверждают данные аналитической компании DSM Group. В зависимости от препарата и производителя цена выросла до 38%. Больше всех подорожали упаковка анальгина с 10 таблетками производителя «Медисорб» и с 20 таблетками от компании «Авексима» – на 38%, до 14 и 65 руб. соответственно. На 34% дороже стало популярное обезболивающее от «Татхимфармпрепараты». Не так сильно, но все же значительно увеличились розничные цены на анальгин от компаний «ПФК Обновление» (24%), «Биотек» (23%), «Дальхимфарм» (20%), «Фармстандарт» (на 16–20% в зависимости от формы выпуска).

Подорожание анальгина связано с импортируемой составляющей продукции и падением курса национальной валюты, заявил изданию директор по маркетингу фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов. По его словам, в среднем упаковка препарата фирмы поднялась в цене на 16,5%, если сравнивать период первого полугодия 2020 года с тем же временем 2019-го.

«Фармсубстанции для анальгина приходят преимущественно из Китая, Индии. В этих странах из-за пандемии коронавируса останавливалось производство. Образовался дефицит субстанций, и цены выросли. Либо же поставщики заранее предупредили о подорожании, и фармкомпании заложили в цены средства на закупку, – объяснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

pharmvestnik