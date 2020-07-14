Двух ставропольских оптовиков ФАС заподозрила в заключении антимонопольного соглашения

Ставропольское УФАС завело дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух местных поставщиков лекарственных средств. Их подозревают в заключении картеля. Рассмотрение дела назначено на 31 июля.

В отношении ставропольских ООО «Социальные инициативы» и ООО «Фармсервис» заведено дело о заключении картеля при поставках лекарственных препаратов. Материалы для проверки данного факта в ставропольское УФАС направила краевая прокуратура. Соответствующая информация опубликована в Базе решений и правовых актов ФАС.

Доказательств тому, что фирмы не по-настоящему конкурировали, а только создавали видимость, в определении о назначении дела к рассмотрению предостаточно: использование одного и того же IP-адреса, соседство офисов, «общие» сотрудники, минимальное падение цены во время участия в торгах. По итогам слаженного участия в торгах с НМЦК на общую сумму 14,372 млн руб. фирмы смогли выиграть контракты на сумму 14,300 млн руб.

Согласно данным Rusprofile.ru, основным заказчиком обеих фирм является Минздрав Ставропольского края. При этом фирма «Социальные инициативы» была ликвидирована 15 апреля этого года.

Рассмотрение дела назначено на 31 июля.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Погонцева

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