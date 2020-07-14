Вакцина для профилактики COVID-19 будет двухдозной

Разрабатываемая вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции будет состоять из двух доз. Предполагается, что между инъекциями должно пройти три недели.

Вакцина для профилактики COVID-19 будет двухдозной. Об этом в интервью «ФВ» сообщил заместитель гендиректора компании Сбербанка ООО «Иммунотехнологии» Иван Глушков.

Вакцина и ее количество

Между введениями первой и второй дозы вакцины должно пройти три недели, уточнил Глушков. Он также указал, что ежегодно в России производится намного меньше вакцин всех видов, чем то количество, которое будет необходимо для вакцинации от COVID-19.

В конце июня директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Красная звезда» сообщал, что для начала массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 может потребоваться до 70 млн доз препарата. О таком же количестве доз вакцины, необходимой для создания коллективного иммунитета к коронавирусу, говорил и директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов.

«Возможно, даже если суммировать все мощности, которые сейчас есть в стране, если загрузить одним продуктом, большой вопрос – справятся ли они с необходимым объемом», – сказал Глушков.

ООО «Иммунотехнологии» было создано в мае этого года. Глава Сбербанка, которому принадлежат 100% акций компании, Герман Греф сообщал, что компания займется масштабированием вакцины, разработанной учеными НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Российские разработки

Сейчас клинические испытания на людях проходят две российские вакцины, разработанные НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) совместно с Минобороны. Испытания проходят на базе Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко и Сеченовского университета.

Директор НИЦЭМ Александр Гинцбург сообщил «РИА Новости», что первую готовую вакцину могут выпустить 14–15 августа.

В III фазу клинических исследований вошли также две вакцины разработчиков Sinovac (Китай) и AstraZeneca (Великобритания).

Маргарита Грошева

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