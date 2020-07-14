Росздравнадзор утвердил форму согласования на ввоз лекарств без маркировки

Росздравнадзор утвердил форму согласования на ввоз в страну и ввод в гражданский оборот лекарств без нанесения средств идентификации, произведенных в период с 1 июля 2020 г. до 1 октября 2020 г., за исключением лекарств для обеспечения лиц, больных высокозатратными заболеваниями, произведенных за рубежом до 1 октября 2020 г. Согласование осуществляется на основании решения Межведомственной комиссии.

Минюст России 10 июля зарегистрировал приказ Росздравнадзора № 5646 от 03.07.2020, которым утверждена форма согласования на ввоз в Российскую Федерацию и ввод в гражданский оборот лекарственного препарата без нанесения средств идентификации, произведенного в период с 1 июля 2020 г. до 1 октября 2020 г., а также ввоза в Российскую Федерацию без нанесения средств идентификации в целях ввода в гражданский оборот, за исключением лекарств, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенных за пределами страны до 1 октября 2020 года.

Это позволит вводить в гражданский оборот такие препараты с целью гарантированного лекарственного обеспечения.

Елена Сидорова

pharmvestnik