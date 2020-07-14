Delivery Club занялся доставкой из аптек нелекарственных товаров

Delivery Club запустил доставку жителям нескольких округов Москвы витаминов, БАД, косметических средств и других нелекарственных товаров из сети «Доктор Столетов».

Входящий в совместное предприятие Mail.ru Group (MRG) и Сбербанка Delivery Club запустил доставку нелекарственных товаров из аптек. Об этом пишет газета «Ведомости».

Партнером проекта стал агрегатор «Все аптеки». Он также принадлежит MRG и сотрудничает с 40 000 аптек по всей России.

До этого Delivery Club специализировался на доставке еды из кафе и ресторанов и продуктов питания. Теперь пользователям доступен заказ витаминов, БАД, косметических средств и др. из сотрудничающей с проектом «Все аптеки» сети «Доктор Столетов» (входит в ГК «Эркафарм»). Пока заказать товары из аптек могут только жители нескольких округов Москвы. В будущем, по словам представителя сервиса, география доставки и количество аптек расширится.

В начале апреля «ФВ» писал, что Delivery Club готовится к доставке лекарственных средств.

Фото: press.delivery-club.ru

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