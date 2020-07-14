Ремдесивир будет применяться в Австралии для лечения подростков с COVID-19

Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения Австралии (TGA) предварительно одобрило препарат ремдесивир компании Gilead Sciences для лечения коронавирусной инфекции, в т.ч. у подростков. Препарат будет применяться у госпитализированных пациентов с тяжелой формой заболевания.

Ремдесивир стал предпочтительным препаратом для лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19 в ряде стран мира. Препарат уже применяется в США, Евросоюзе, Японии, Индии, Сингапуре, Тайване и Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Reuters.

Согласно результатам дополнительных клинических исследований, применение ремдесивира значительно улучшает показатель клинического выздоровления и снижает риск летального исхода среди пациентов с COVID-19.

Как отметили в Gilead, компания проанализировала данные по 312 участникам клинических исследований, проводимых компанией, и по 818 пациентам с аналогичной клинической картиной и тяжестью заболевания, участвовавшим в предыдущих глобальных исследованиях.

Так, к 14-му дню заболевания выздоровели 74,4% пациентов, получающих ремдесивир, против 59% тех, кто не получал препарат.

Показатель смертности за этот же период составил 7,6% у пациентов на ремдесивире по сравнению с 12,5% у пациентов, не получавших препарат.

Как отметили в компании, эти результаты должны быть подтверждены в ходе дальнейших исследований.

Илья Дугин

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