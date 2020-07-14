«Медисорб» начал сотрудничество с PharmaSpace

Лекарственный ассортимент интернет-платформы прямых контактов и контрактов PharmaSpace пополнили дженерики российской фармкомпании «Медисорб».

«Мы заключили договор о сотрудничестве с PharmaSpace, первая отгрузка произойдет уже в ближайшее время, — сообщила руководитель коммерческих продаж АО «Медисорб» Юлия Смик. —Доступ к нашей продукции станет еще удобнее благодаря тому, что она будет представлена на электронной площадке, которая организует качественную коммуникацию между производителями и ритейлерами. Это даст новый вектор развития наших продаж».

Генеральный директор ГК «Сантэнс», основного логистического партнера PharmaSpace, Андрей Осипов подчеркнул, что российские препараты по доступной цене неизменно пользуются спросом в аптеках. «Мы позаботимся о том, чтобы лекарственные средства «Медисорб» доставлялись в региональные и столичные аптечные сети в срок и в достаточном объеме», — добавил он.

«Проект PharmaSpace призван устанавливать прямые, прозрачные, гибкие, а главное высокоэффективные отношения между производителями и ритейлерами», — отметил генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема», оператора проекта интернет-платформы прямых маркетинговых контрактов аптечных сетей и фармпроизводителей PharmaSpace, Герман Иноземцев.

Он выразил уверенность, что предложения компании «Медисорб» «станут гораздо быстрее попадать напрямую в аптечные сети страны, а электронные контракты, без всяких искажений и задержек приниматься сторонами в качестве четких и понятных взаимных действий, обязательств и мотивации».

«В конечном итоге от этого выиграет система доставки и продвижения важных лекарств к покупателю и пациенту, а это хорошо», — резюмировал Герман Иноземцев.

«Медисорб» — российская фармацевтическая компания, которая на протяжении 26 лет производит аналоги известных лекарств. В продуктовом портфеле производителя более 50 наименований, что обеспечивает выпуск более 200 млн таблеток в месяц.

Источник: ГК «Сантэнс»

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