Россия примет участие в клинических исследованиях вакцины против COVID-19 компании CanSino

Китайский разработчик вакцин – компания CanSino Biologics – приступила к клиническим исследованиям кандидатной вакцины Ad5-nCov в марте 2020 года. Теперь она ведет переговоры о наборе участников из разных стран, в т.ч. из России.

В настоящее время CanSino Biologics («КанСино Байолоджикс») ведет переговоры с Россией, Бразилией, Чили и Саудовской Аравией о проведении III фазы клинических исследований своей экспериментальной вакцины против COVID-19, сообщает Times of India.

Как отметил исполнительный директор и соучредитель CanSino Цю Дунсюй, компания планирует набрать 40 тыс. участников и приступить к исследованиям в ближайшее время. Он подчеркнул, что в процессе II стадии клинических исследований с участием 508 пациентов вакцина показала более высокую эффективность в области безопасности и иммунного ответа, чем в I фазе КИ.

По его словам, компания строит новое предприятие в Китае, что позволит ей ежегодно производить 100–200 млн доз вакцины к началу 2021 года.

В конце июня 2020 года Центральный военный совет КНР одобрил применение Ad5-nCov у военных. Также две кандидатные вакцины от Sinopharm одобрены для иммунизации сотрудников китайских госкомпаний, выезжающих за рубеж.

Илья Дугин

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