Рустем Муратов назначен генеральным директором группы компаний Alium

Рустем Муратов возглавил группу компаний Alium. Он сохранит должность президента ОАО «Синтез», 56,2% доли в котором принадлежит АФК «Системе» и ее партнеру Sinocom Investments Limited.

Совет директоров Alium принял решение о смене руководства группы компаний. Генеральным директором и председателем правления ГК Alium назначен Рустем Муратов, занимающий должность президента ОАО «Синтез». Он будет совмещать две должности, сообщили в компании Alium.

Муратов стал президентом «Синтеза» в апреле 2020 года, до этого с 2018 года был директором по коммерции и маркетингу ОАО «Синтез».

Андрей Белашов, ранее занимавший должность генерального директора Alium, займется вопросами стратегии и развития бизнеса и фармацевтических активов в качестве акционера и члена совета директоров, председателя комитета по стратегии при совете директоров.

Правление группы компаний расширено на три штатных единицы. Должность вице-президента по корпоративному управлению и трансформации бизнеса занял Игорь Петров, ранее занимавший должность корпоративного секретаря в ПАО АФК «Система».

Вице-президентом по продажам и продвижению назначена Екатерина Славгородская, занимающая должность директора по продажам и продвижению ОАО «Синтез».

Пост директора по внешнеэкономической деятельности заняла Анна Фомина – руководитель департамента ВЭД ОАО «Синтез».

«Назначения направлены на оптимизацию управления и повышение эффективности фармацевтических активов АФК «Система», – сообщили в компании.

В группу компаний Alium входят производственные мощности и портфель ФП «Оболенское», а также предприятие «Биннофарм». Как писал «ФВ», в августе 2019 года АФК «Система» приобрела 46,5% акций ОАО «Синтез» (Курган) и 75,1% акций ЗАО «Биоком» через холдинговую компанию Sinocom Investments Limitedу у Marathon Group. Согласно официальной информации, сумма сделки составила 11,8 млрд руб.

Елена Калиновская

pharmvestnik