«Ростех» инвестирует в производство медизделий для лабораторной диагностики в Рыбинске 251 млн рублей

Рыбинский завод приборостроения (АО «РЗП», входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») в 2021 году начнет серийное производство микропробирок и наконечников-дозаторов для лабораторной диагностики. Объем инвестиций в проект оценивается в 250,5 млн рублей, из которых 117,3 млн рублей предприятие получит в виде льготного займа от Фонда развития промышленности. Рыбинский завод приборостроения (АО «РЗП», входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») в 2021 году начнет серийное производство микропробирок и наконечников-дозаторов для лабораторной диагностики. Объем инвестиций в проект оценивается в 250,5 млн рублей, из которых 117,3 млн рублей предприятие получит в виде льготного займа от Фонда развития промышленности.

Предполагается, что на предприятии будет налажен выпуск микропробирок типа «Эппендорф» объемом от 0,2 до 2 мл и наконечников-дозаторов объемом 200 и 1 000 мкл. Мощность предприятия составит 160 и 270 млн медизделий в год соответственно. Микропробирки используются для хранения и транспортировки биоматериалов при проведении лабораторных исследований, а также для сепарации исследуемых материалов в центрифугах.

Как отмечают в РЗП, сейчас порядка 88% изделий из медицинского пластика, предназначенных для лабораторной диагностики, импортируется из-за границы. В компании рассчитывают, что продукция предприятия будет примерно на 20–30% дешевле зарубежных аналогов.

Развертывание производства микропробирок на предприятии было анонсировано ГК «Ростех» в июне 2019 года. «Открытие нового высокотехнологичного производства – первый этап проекта, направленного на реализацию программы импортозамещения. К 2021 году мы планируем выйти на производство полного ассортимента лабораторного пластика и покрыть до 30% потребности российского рынка в целевых сегментах. Производимая продукция будет соответствовать всем международным стандартам», – говорил тогда генеральный директор АО «Концерн «Вега» Вячеслав Михеев.

По данным Kartoteka, АО «РЗП» на 67,72% принадлежит АО «Концерн «Вега», а на 32,27% напрямую ГК «Ростех». Выручка предприятия в 2019 году составила 1,257 млрд рублей, чистая прибыль – 166,7 млн рублей.

В апреле 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сетовал на нехватку расходных материалов для проведения тестирования на коронавирус, в частности – наконечников и пипеток из медицинского пластика. «Просто пластиковые пипетки, для того чтобы раскапать пробы по анализаторам и так далее. Они специфичные, маленькие, казалось бы, совершенно никчемные, но их достать не так просто. Мы вынуждены на той неделе на 5 тысяч тестов уменьшить объем ежедневного тестирования, потому что их просто нет в мире. С трудом заключаем контракты и вытаскиваем из-за рубежа все расходные материалы, которые нужны», – сообщил Собянин.

Фото: rostec.ru

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