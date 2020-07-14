Китайская фармкомпания ведет переговоры о проведении испытаний вакцины от COVID-19 в России

Китайская CanSino Biologics ведет переговоры с Россией, Бразилией, Чили и Саудовской Аравией о том, чтобы провести в этих странах КИ третьей фазы своей вакцины от COVID-19, сказал соучредитель компании Цю Донгсу. Производство препарата может начаться в 2021 году. Китайская CanSino Biologics ведет переговоры с Россией, Бразилией, Чили и Саудовской Аравией о том, чтобы провести в этих странах КИ третьей фазы своей вакцины от COVID-19, сказал соучредитель компании Цю Донгсу. Производство препарата может начаться в 2021 году.

Для испытаний третьей стадии вакцины Ad5-nCov от CanSino Biologics планируется набрать 40 тысяч человек.

Во второй фазе исследований были задействованы 508 человек. Эта стадия показала «значительно лучшие» результаты по безопасности и способности вызывать иммунный ответ, чем при первой фазе, сказал Донгсу.

Новый строящийся завод CanSino в Китае будет способен к 2021 году ежегодно производить 100–200 млн доз вакцины от коронавируса.

CanSino Biologics первым из китайских разработчиков вакцины от COVID-19 перешел к испытаниям на людях в марте 2020 года, но с тех пор процесс движется медленнее, чем у конкурентов. Две вакцины от Sinovac Biotech и подразделения Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm) уже одобрены для проведения испытаний III фазы.

Вакцина CanSino в июне 2020 года была одобрена для военного использования. А две разрабатываемые вакцины Sinopharm предлагалось разрешить к применению у госслужащих, выезжающих за рубеж.

В мире проводят КИ потенциальных вакцин от COVID-19 Оксфордский университет совместно с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca Plc, американские Johnson&Johnson, Moderna и Regeneron, а также французская Sanofi.

В России прототипы вакцины от коронавируса разрабатывает ФБУН «ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», «Биокад», Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

CanSino Biologics – китайская фармацевтическая компания, основанная в 2009 году. Занимается исследованиями, производством и коммерциализацией инновационных вакцин как для Китая, так и на внешний рынок. На сегодняшний день компания разработала 16 вакцин от 13 заболеваний, в том числе вакцину против вируса Эбола, одобренную в 2017 году, а также проходящую КИ вакцину против коронавируса. Чистый убыток компании за 2019 год составил 156,8 млн китайских юаней (1,6 млрд рублей).