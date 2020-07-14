«ВкусВилл» начал продавать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу

В магазинах «ВкусВилл» в Москве и ряде регионов, а также в интернет-магазине сети начали предлагать экспресс-тесты на наличие антител к штамму коронавируса SARS-CoV-2. Набор от швейцарской Spring Healthcare обойдется в 2,9 тысячи рублей. В магазинах «ВкусВилл» в Москве и ряде регионов, а также в интернет-магазине сети начали предлагать экспресс-тесты на наличие антител к штамму коронавируса SARS-CoV-2. Набор от швейцарской Spring Healthcare обойдется в 2,9 тысячи рублей.

Сеть «ВкусВилл» будет продавать экспресс-тесты для определения антител IgG/IgM в 100 московских точках, а также в Московской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Волгоградской областях и в Татарстане.

В интернет-магазине «ВкусВилл» тест заявлен как новинка. При этом Ozon и Wildberries давно предлагают широкий ассортимент таких тестов, включая набор от Spring Healthcare. На Wildberries он продается по той же цене в 2,9 тысячи рублей.

Это изделие получило регудостоверение в конце июня 2020 года. Держателем РУ выступает калужский фармпроизводитель Genel (ООО «Женель Трейд). На сайте компании говорится, что тест-кассета за 10–15 минут производит иммунохроматографический анализ для определения иммуноглобулинов класса IgG и IgM к COVID-19 в пробах крови.

При этом в Москве и в ряде регионов страны уже проводится популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу по ОМС. Кроме того, в столице тестирование должны организовывать и работодатели. За их счет проводится забор крови государственными и частными медорганизациями, а анализ производится по ОМС.

В начале июня вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отчитывалась, что из 600 тысяч человек, прошедших тестирование, IgG обнаружены у 17,4%. В Московской области к началу июля исследование прошли 125 тысяч жителей, антитела были обнаружены у 17,7%.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать иммунодиагностические экспресс-тесты только в исследовательских целях, но не для принятия клинических решений, «до тех пор, пока не появятся доказательства, подтверждающие эффективность их применения по конкретным показаниям».

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) в конце июня опубликовало результаты своего мониторинга различных диагностических тест-систем. Все они, даже с самой высокой чувствительностью, в Америке разрешены только для экстренного применения. Оказались в этом списке и несколько экспресс-тестов – Autobio Anti-SARS-CoV-2, IgG Biohit SARS-CoV-2, IgG/IgM Cellex qSARS-CoV-2, Hangzhou Biotest Biotech Biotech RightSign COVID-19, Healgen COVID-19 IgG/IgM.

Фото: wildberries.ru

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