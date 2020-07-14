Рост цен на импортные субстанции отразится на препаратах, не входящих в перечень ЖНВЛП

Эксперты предупредили о росте стоимости препаратов в связи с повышением цен на импортные субстанции. Так, средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (10 таблеток, дозировка 500 мг). Год назад такая упаковка стоила 14 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Подорожание анальгина подтверждают данные и аналитической компании DSM Group. Больше всех подорожали упаковка анальгина с 10 таблетками производителя «Медисорб» и с 20 таблетками от компании «Авексима» — на 38%. При этом «Баралгин» от Sanofi даже подешевел на 11%, но всё еще дороже аналогов и стоит 215 рублей за упаковку с 20 таблетками.

Подорожание анальгина связано с импортируемой составляющей продукции и падением курса национальной валюты, об этом заявил директор по маркетингу фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов.

ФАРМСУБСТАНЦИИ ДЛЯ АНАЛЬГИНА ПРИХОДЯТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ КИТАЯ, ИНДИИ. В ЭТИХ СТРАНАХ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ОСТАНАВЛИВАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО. ОБРАЗОВАЛСЯ ДЕФИЦИТ СУБСТАНЦИЙ, И ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ. ЛИБО ЖЕ ПОСТАВЩИКИ ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОДОРОЖАНИИ, И ФАРМКОМПАНИИ ЗАЛОЖИЛИ В ЦЕНЫ СРЕДСТВА НА ЗАКУПКУ, — ОБЪЯСНИЛ ГЕНДИРЕКТОР DSM GROUP СЕРГЕЙ ШУЛЯК.

Действительно, запасы фармсубстанции для анальгина несколько просели, когда в Китае бушевал коронавирус и часть производств пришлось закрыть, согласен основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков. Но есть еще один нюанс.

ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛЬГИН ВСЕГДА ВХОДИЛ В ПЕРЕЧЕНЬ САМЫХ ДЕШЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ, ДО 50 РУБЛЕЙ. СЕЙЧАС ПРЕПАРАТ НЕ ВХОДИТ В СПИСОК ЖНВЛП И ЦЕНЫ НА НЕГО ГОСУДАРСТВО НЕ РЕГУЛИРУЕТ. СООТВЕТСТВЕННО, ВСЕ СВОИ ИЗДЕРЖКИ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ ОТРАЗИТЬ В ЗАКУПОЧНОЙ ЦЕНЕ. ЕСЛИ У КОМПАНИИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКУПКОЙ СЫРЬЯ (ПОСТАВЩИКА ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ ЛИБО ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА СЫРЬЯ ПОВЫСИЛАСЬ), ТО ЛОГИЧНО, ЧТО ЭТО ОТРАЗИТСЯ И НА ОТПУСКНОЙ ЦЕНЕ ЛЕКАРСТВА В АПТЕКАХ, — ЗАКЛЮЧИЛ СПЕЦИАЛИСТ.

Поскольку российские препараты примерно на 90% состоят из импортных субстанций, в ближайшее время можно ожидать роста цен на большинство лекарств, предупредил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Однако производители не смогут значительно поднять цены на препараты из перечня ЖНВЛП, стоимость которых регулирует государство, напомнил специалист. За счет того, что средства из списка ЖНВЛП подорожают лишь в пределах официальной инфляции в 3–4%, производители будут компенсировать убытки за счет повышения стоимости остальных препаратов, предупредил Виктор Дмитриев.

gmpnews